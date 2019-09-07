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  • 07.09.2019
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'nden harika start

Geçtiğimiz şubat ayında prömiyeri gerçekleşen ve kapalı gişe oynadığı 27 oyunla 60 bin seyirciyi ağırlayan , sürprizleriyle dün akşam ikinci sezona perde açtı.

Harika start
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Alice" olarak izleyici karşısına çıktığı, Ezgi Mola'nın Kraliçe, 'ın Tavşan, Şükrü Özyıldız'ın Şapkacı, İbrahim Selim'in Kral, Merve Dizdar'ın ise Kedi rolü ile başrolleri paylaştığı müzikal uzun bir aranın ardından tekrar sahneye çıktı. Başarılı kadrosunun yanı sıra, dekoru ve kostümleriyle de dikkat çeken Alice Müzikali, Alice ve Kraliçe'nin karşı karşıya geldiği turnuva sahnesi için hazırlanan basketbol akrobasi gösterisi izleyicisinden tam not aldı. 26 kişilik dans topluluğu, 3 kişilik akrobat ekibi, canlı Alice orkestrası da dakikalarca alkışlandı.



SERENAY ŞOV
; yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, Illusionist ekibinin hazırladığı hologram gibi ileri dijital teknikleri ile dikkat çekti.



Alice şimdiden kapalı gişe oldu. Özel gösteriler de nefes kesti.

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