Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Alice" olarak izleyici karşısına çıktığı, Ezgi Mola'nın Kraliçe, Enis Arıkan'ın Tavşan, Şükrü Özyıldız'ın Şapkacı, İbrahim Selim'in Kral, Merve Dizdar'ın ise Kedi rolü ile başrolleri paylaştığı müzikal uzun bir aranın ardından tekrar sahneye çıktı. Başarılı kadrosunun yanı sıra, dekoru ve kostümleriyle de dikkat çeken Alice Müzikali, Alice ve Kraliçe'nin karşı karşıya geldiği turnuva sahnesi için hazırlanan basketbol akrobasi gösterisi izleyicisinden tam not aldı. 26 kişilik dans topluluğu, 3 kişilik akrobat ekibi, canlı Alice orkestrası da dakikalarca alkışlandı.
SERENAY ŞOV
Alice Müzikali; yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, Illusionist ekibinin hazırladığı hologram gibi ileri dijital teknikleri ile dikkat çekti.
Alice şimdiden kapalı gişe oldu. Özel gösteriler de nefes kesti.
SERENAY ŞOV
Alice Müzikali; yenilikçi sahne ve ışık tasarımı, Illusionist ekibinin hazırladığı hologram gibi ileri dijital teknikleri ile dikkat çekti.
Alice şimdiden kapalı gişe oldu. Özel gösteriler de nefes kesti.
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