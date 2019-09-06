Jet kazası, genç bir ismi hayattan kopardı. Başaran Holding'in veliahtı Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan 2018'de nişanlısı Murat Gezer ile nikah masasına oturacaktı. Düğünden önce arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmak için jetle Dubai'ye doğru havalandı. Ancak Mina'nın mutlu anları dönüş yolunda acıyla sonlandı. Mina ile birlikte 11 kişiyi taşıyan iş jeti, 11 Mart 2018'de İran'da yere çakıldı. Korkunç kazada 11 kişi hayata gözlerini kapadı. Korkunç kaza, Türkiye'yi sarstı. Başaran ailesinin gözyaşları kurumadı. Mina yaşasaydı, dün 29. yaşını kutlayacaktı. Aile, Mina'yı doğum gününde bir kez daha andı. Acılı anne Beril Başaran, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından "Minamız" notu ve kalp işaretiyle kızının fotoğrafını paylaştı. Duygusal paylaşıma, beğeni yağdı. Mina'nın nişanlısı Murat Gezer de "Yeri dolmayan anlar ve yeri dolmayacak anlar' mesajıyla Mina'ya özlemini vurguladı.
Anne Beril Başaran, sosyal sorumluluk projeleriyle kaybettiği kızının adını yaşatıyor.
Mina Başaran ve arkadaşlarından geriye bu fotoğraf kaldı.
MİNA'NIN YERİ DOLMAYACAK
Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi.
Anne Beril Başaran, sosyal sorumluluk projeleriyle kaybettiği kızının adını yaşatıyor.
Mina Başaran ve arkadaşlarından geriye bu fotoğraf kaldı.
MİNA'NIN YERİ DOLMAYACAK
Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi.
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