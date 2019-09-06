Son dönemde artan kadına karşı şiddet vakaları, Ajda Pekkan'ı da derinden sarstı. Süperstar, önceki gün sosyal medyada yaptığı şu paylaşımla kadına şiddet vakalarını lanetleyip tepkisini ortaya koydu:

"Şiddet gören kadınlar için sığınma evleri yapılacağına şiddet gösteren erkekler için hayvan barınakları yapılsın!" Toplumu derinden etkileyen şiddet olaylarına sessiz kalmayan ünlü sanatçıya "Helal olsun sana" yorumu geldi.



Pekkan, bu sert paylaşımla şiddet gösteren erkeklere öfke kustu.