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  • 06.09.2019
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kadınlara şiddet uygulayan erkekleri topa tuttu!

Süperstar , kadınlara şiddet uygulayan erkekleri sosyal medyada topa tuttu. Toplumu derinden etkileyen şiddet olaylarına sessiz kalmayan ünlü sanatçıya "Helal olsun sana" yorumu geldi.

Süper mesaj

Son dönemde artan kadına karşı şiddet vakaları, 'ı da derinden sarstı. Süperstar, önceki gün sosyal medyada yaptığı şu paylaşımla vakalarını lanetleyip tepkisini ortaya koydu:

"Şiddet gören kadınlar için sığınma evleri yapılacağına şiddet gösteren erkekler için hayvan barınakları yapılsın!" Toplumu derinden etkileyen şiddet olaylarına sessiz kalmayan ünlü sanatçıya "Helal olsun sana" yorumu geldi.


Pekkan, bu sert paylaşımla şiddet gösteren erkeklere öfke kustu.

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