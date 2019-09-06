Yarın akşam Andorra ile karşı karşıya gelecek olan A Milli futbol takımımız, bu önemli maç öncesinde moral depoladı. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde tam kadro, önceki akşam Harbiye'de sahne alan Oğuzhan Koç'u izledi. Koç'un şarkılarıyla keyifli bir akşam geçiren A Milli futbol takımı, bir ara kendilerini sahneye davet eden popçuya sürpriz yaptı. Ay-yıldızlı takım, Oğuzhan Koç'a imzalı Milli forma hediye etti.

KOÇ'A FORMA SÜRPRİZİ

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç da Şenol Güneş ve Milli takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun'a "Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz beni onurlandırdınız" diye teşekkür etti.

Harbiye'yi dolduran binlerce kişi, A Milli takıma yarın akşamki maç için alkışlar ve tezahüratlarıyla başarılar diledi. Ay-Yıldızlı takım, gecenin sonunda konseri dinleyenlerle dakikalarca tek tek hatıra fotoğrafı çektirip bir kez daha gönülleri fethetti.



Koç, bir ara sahneye davet ettiği Murat Dalkılıç'la düet yaptı.