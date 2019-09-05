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  • 05.09.2019
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’ne katılan Meryem Uzerli her adımıyla servetini katladı!

Geçtiğimiz gün 76. ’ne katılan Meryem Uzerli, her adımıyla servetini katladı. Festivale özel davetli olarak giden güzel oyuncu, kırmızı halıda tercih ettiği milyon dolarlık parçaların tasarımcılarından reklam için 125 bin euro’yu cebe indirdi...

Yürüyen servet

Bir süredir ekrandan uzak kalan Meryem Uzerli, para kazanmanın kolay yolunu buldu. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle ünü sınırları aşan Uzerli, özel olarak katıldığı davetlerle servetine servet katmaya başladı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün katıldığı 76. Venedik Film Festivali'nde de kırmızı halıda attığı her adımla cebini doldurdu. Festivalin ilk günü Tony Ward imzalı krem rengi kıyafeti ve Laggia Alfredo marka mücevherleriyle boy gösteren oyuncu, şıklığıyla büyüledi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ...
Uzerli, diğer gün yine aynı markaları tercih etti. İki günde değeri 1 milyon doları aşan mücevherleriyle göz kamaştıran Uzerli, kırmızı halıda 'yürüyen servet' gibiydi… Güzel oyuncu, Venedik'te yıldızını parlatmakla kalmadı; kazancını da katladı. Her iki markadan reklam için 125 bin euro (yaklaşık 800 bin lira) aldığı konuşulan oyuncu, Venedik'te hem ziyaret hem ticaret yaptı.


Yeşil abiyesiyle yıllar önce oynadığı karakterini andıran Uzerli, servet değerindeki takılarıyla ışıl ışıldı.

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