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  • 05.09.2019
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’de yorgun düştü!

, önceki gün ’de şoförünü beklerken yorgun düştü. Ünlü oyuncu, dinlenirken kaldırıma oturup telefonla konuştu. Ayakta beklemekten yorgun düşünce kaldırımda dinlenen güzel oyuncunun bu hali de objektife yansıdı.

Telefon molası!

Önceki gün Ortaköy'de objektife takılan Gökçe Bahadır, kaldırımda dakikalarca oturdu. Güzel oyuncu, meraklı bakışlara aldırmadan hararetli şekilde telefonla konuştu.


Spor kıyafetleriyle dikkat çeken Bahadır'ın antrenman sonrası şoförünü beklediği anlaşıldı. Ayakta beklemekten yorgun düşünce kaldırımda dinlenen güzel oyuncunun bu hali de objektife böyle yansıdı.

AYDIN HAMZA

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