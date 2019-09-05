‘Flying Fox’ isimli ultra lüks yat Ege’de 63. gününü geçirdi

Alexey Miller







Jeff Bezos

en özel koyları, 400 milyon euro değerinde olan ve günlüğü 400 bin euro'ya kiralanan Cayman Adaları bayraklı 'Flying Fox' (Uçan Tilki) isimli ultra lüks yatı ağırladı. Haziran ayından itibaren Bodrum, Fethiye ve Göcek arasında dolaşan 'Flying Fox', dün Marmaris'e geldi. İlk olarak Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u ağırlayan yat ardından Gazprom Başkanı Alexey Miller ve ailesine ev sahipliği yaptı. Rus milyarderler Dimitry Kamenshchik ile Andrey Molchanov da, birer hafta 'Flying Fox' ile Ege'yi gezdi. Marmaris'te demirleyen Flying Fox için İzmir Aliağa'dan 3 tanker ile akaryakıt getirildi. 2 milyon liralık yakıt, yiyecek ve içecek ikmali sonrası denize açıldı.