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  • 05.09.2019
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Dikran Masis ve 'in oğlu Leo, Kraliyet Ailesi'nin üyeleriyle eğitim görüyor!

İngiltere’de prenses hayatı yaşayan , eşi Dikran Bey’den olan oğlunu ’daki popüler bir anaokuluna yazdırdı. 4 yaşındaki Leo’nun gittiği günlüğü 100 pound’luk okulda birçok minik Kraliyet üyesi de eğitim görüyor...

Küçük prens

Eskidji Müzayede Evi ve Eskidji Gayrimenkul'ün sahibi Dikran Masis ile eşi Yasemin Masis, 4 yaşındaki oğulları ile geçtiğimiz yıllarda Londra'ya taşınmıştı. 2009'da evlendiği kendisinden 31 yaş küçük Yasemin Hanım'dan olan oğlu Leo'yu önceki gün anaokuluna götüren 73 yaşındaki Dikran Bey, hayli keyifliydi.

Londra'nın en gözde yerinde olan ve Tower Köprüsü manzaralı 850 bin poundluk (yaklaşık 5 milyon 900 bin TL) bir dairede oturan sosyetik çift, minik oğullarını da Kensington bölgesindeki "Pippa Pop-ins" adlı bir anaokuluna yazdırdı. Günlük ücreti 100 pound yani yaklaşık 690 TL olan anaokuluna başlayan Teo, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin minik üyeleriyle beraber sanattan Fransızca'ya kadar birçok alanda şimdiden eğitim alacak....



Masis Ailesi'nin, Kraliyet Ailesi'nin gözdesi olan Cotswolds bölgesinde de 5 milyon pound yani 35 milyon TL'lik bir malikanesi bulunuyor.

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