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  • 05.09.2019
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'dan kendisine 'görgüsüz' diyenlere jet yanıt! Dünya starları...

, önceki akşam Harbiye konserinde lüks kıyafetleriyle şov yaptı. Kendisine ‘görgüsüz’ diyenlere dünya starlarını işaret eden popçu, gelecek ay Milano’da ile buluşacak.

Görgüsüz değil starım

Lüks kıyafetlere servet harcayan Demet Akalın, önceki akşam Harbiye'de verdiği konserde adeta şov yaptı. Akalın, Poll Production organizasyonu ve Paraf sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserinde lüks markalardan aldığı kıyafetleri arka arkaya giydi.

Çoğu zaman kıyafet tercihleriyle 'rüküş' bulunan ünlü popçu, konser öncesinde verdiği röportajda kendini şöyle savundu:

MODA DEVİ İLE RANDEVU
"Bana 'Görgüsüzsün' diyenleri anlamıyorum. Bu markaları dünya starları da giyiyor." Sahneye Versace imzalı bir etek ve tişörtle çıkan popçunun, markanın patroniçesi 'den özel randevu ayarladığı öğrenildi. Önümüzdeki ay Versace ile Milano'da buluşacak olan popçu, tasarımcının atölyesinde giydirdiği ilk Türk sanatçı olacak.


Akalın, Versace'ye hazırlatacağı kostümü bir sonraki büyük konserinde giyecek.


Akalın'ı konserde ile kızları Hira yalnız bırakmadı.

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