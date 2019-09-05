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  • 05.09.2019
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'la boşanma kararı alan 'dan esprili gönderme

'la 15 aylık evliliğini bitirme kararı alan 'dan önceki gün Instagram'da imalı bir paylaşım geldi.

Esprili gönderme

Eşi 'la 15 aylık evliliğini bitirme kararı alan 'dan önceki gün Instagram'da imalı bir paylaşım geldi.
Londra'da olan sunucu, yağmurlu havada kadife kaplı bir cip görünce espriyi patlattı: "Bizim kadife ayakkabımız bile hayata böyle tutunamıyor." Özel hayatında sıkıntılı günler yaşayan Esmersoy'un bu paylaşımı güldürürken düşündürdü.



Özel hayatında mutluluğu sekteye uğrayan Esmersoy, işleriyle moral buluyor.


Ünlü çift, boşanma kararı alır almaz yurt dışına gitti.

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