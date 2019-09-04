Her giydiği olay olan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Kanyon'daydı. Alışveriş turuna çıkan sosyetik güzel, tarzıyla hemcinslerini ikiye böldü. Özilhan'ın kimilerinin şık kimilerinin ise rüküş bulduğu lüks markalarla sergilediği bu görüntüsünün toplam değeri ise yaklaşık 25 bin TL'ydi.
İşte Özilhan'ın kıyafeti ve fiyatları...
BADİ: BEYMEN 224 TL
ÇANTA: BY FAR 2 BİN 900 TL
KÜPE: LUVAJ 565 TL
ÇEKET: MICHAEL KORS 12 BİN 600 TL
KEMER: İSABEL MARANT BİN 600 TL
PANTOLON: İSABEL MARANT BİN 500 TL
AYAKKABI: NİKE 5 BİN 600 TL
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