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  • 04.09.2019
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Yakışıklı oyuncu 'un yurt dışındaki hayranları 'a akın etti!

’un ’li hayranları ’a akın etti. Oyuncuyu görmek için ülkemize gelen turistlerin Tatlıtuğ aşkı, göğsümüzü kabarttı.

Kıvanç duyduk

Yer aldığı projelerle ünü sınırları aşan Kıvanç Tatlıtuğ, yurt dışındaki hayran kitlesiyle göğsümüzü kabarttı. Tatlıtuğ için internet sitesi dahi kuran Abd'li hayranları, ünlü oyuncuyu görmek için İstanbul'a akın etti.

Yakışıklı oyuncuya yabancı fanlarının duyduğu sevgi, Türk turizmine de katkı sağladı. Bir grup Amerikalı, 'a geldi; oradan da Kapadokya'ya gitti.

Boston'dan İstanbul'a gelen 'li gruptan bir kişinin telefonunun arka kapağına Tatlıtuğ'un resmini koyması da dikkat çekti.

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