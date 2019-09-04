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  • 04.09.2019
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Başarılı sunucu 'dan alkışlanacak hareket

, önceki akşam evinde kurdu. Başarılı sunucu, her akşam eşi ve iki oğluyla bir araya gelerek 30 dakika kitap okumaya başladı.

Herkese örnek olsun

İmza attığı programı kadar aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Esra Erol'dan örnek davranış... 'le evliliğinden iki oğlu olan başarılı sunucu, önceki akşam evlerinde 'kitap kulübü' kurduğunu açıkladı ve ekledi:




"Çocuklarımızın söylediklerimizi değil davranışlarımızı örnek aldığını düşünerek her gün 30 dakika kurduk. Her akşam aynı saatlerde masanın etrafında beraber kitap okuyacağız. Okuma süresinin sonunda herkes okuduğu kitabın içeriğini paylaştı. Sizler de lütfen deneyimleyin."

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