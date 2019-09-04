İmza attığı programı kadar aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Esra Erol'dan örnek davranış... Ali Özbir'le evliliğinden iki oğlu olan başarılı sunucu, önceki akşam evlerinde 'kitap kulübü' kurduğunu açıkladı ve ekledi:







"Çocuklarımızın söylediklerimizi değil davranışlarımızı örnek aldığını düşünerek her gün 30 dakika kitap kulübü kurduk. Her akşam aynı saatlerde masanın etrafında beraber kitap okuyacağız. Okuma süresinin sonunda herkes okuduğu kitabın içeriğini paylaştı. Sizler de lütfen deneyimleyin."