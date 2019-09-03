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  • Saklambaç
  • 03.09.2019
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verdiği pozla modellere taş çıkardı

Oyuncu , önceki gün Ege’de verdiği bu pozla katalog çekiminden fırlamış gibiydi...

Sankı katalog çekimi

Başarılı oyuncu Özge Borak'ın Ege tatili devam ediyor. İstanbul'a dönmesine sayılı günler kalan Borak, önceki gün de güneş banyosu yaparken böyle poz verip modellere taş çıkardı.

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