Başarılı oyuncu Özge Borak'ın Ege tatili devam ediyor. İstanbul'a dönmesine sayılı günler kalan Borak, önceki gün de güneş banyosu yaparken böyle poz verip modellere taş çıkardı.
Başarılı oyuncu Özge Borak'ın Ege tatili devam ediyor. İstanbul'a dönmesine sayılı günler kalan Borak, önceki gün de güneş banyosu yaparken böyle poz verip modellere taş çıkardı.
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