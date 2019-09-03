Güzel oyuncu Hande Erçel'in aşkı Murat Dalkılıç'ı Mecnun etti. Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahne alan Dalkılıç, aşkına yazdığı 'Müjgan' şarkısını ilk kez seslendirmişti. Ünlü oyuncunun kirpiklerinin güzelliğine övgü yağdıran popçu, şarkıyı Erçel'in gözlerinin içine bakarak söylemişti. Açıkhava'daki 5 bin kişi ikilinin romantik anlarına şahitlik ederken şarkının şu sözleri çiftin aşkını özetler gibiydi:

KİRPİKLERİNE VURULDU

"Gözün kirpiğin güzelliğin için böyle bir müjgan yok / Sen insansan diğerleri ne?" Popçunun jesti bununla sınırlı kalmadı. Dalkılıç, önceki gün de Erçel'le karesini paylaşıp altına şu notu düştü: "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği… Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun…" Erçel de "Mutluluğumsun" deyip kalplerle karşılık verdi.

İŞTE O ŞARKI

Yerlere göklere sığdıramaz ki Bu delinin yüzünü sevdim Yanağının orta yerindeki gamzesi Pes muadili yok Ne esmerler ne kumrallardan sırayı savdım Yandık ya yandık hey yavrum hey Sen insansan diğerleri ne?