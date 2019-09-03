Beyaz Türkler'in tatil rotası Mikonos, uyuşturucu ve fuhuş çetelerinin meskeni oldu. Yunan polisi bile adadaki marjinal eğlence hayatından yaka silker hale geldi. Gigi Hadid'in de geçtiğimiz aylarda hırsızlığa uğradığı Mikonos'ta, bu sezon yeni bir çete türedi. Yunan ve İtalyan erkeklerinden oluşan çete; Nammos, Scorpios ve Buddha Bar gibi beach'leri mesken tutttu. Yakışıklı erkeklerle kızları ağına düşüren çete, kendilerini ultra zengin göstererek güzelleri tavladı. Çete üyeleri, kızlara uyuşturucu vererek onların mahrem görüntülerini kaydetti. Yunan polisinin operasyonu sonucu yakalanan çete üyelerinden üçü, detayları anlattı. Bu yaz 100'den fazla kadını kandırıp 'mahrem görüntü ile fotoğraflarını çeken' çetenin ağına düşen isimlerden birinin ünlü bir Türk ailenin kızı olduğu ortaya çıktı. Çetenin "100 bin euro vermezsen görüntülerini yayınlarız" diyerek şantaj yaptığı sosyetiğin kim olduğu merak konusu...

ADANIN MÜDAVİMİ

Yunan basınına göre; çete üyeleri tarafından mahrem görüntüleri çekilen genç kadın, her yaz Mikonos'ta tatil yapıyor. Çok ünlü bir ailenin kızı olan bu güzel, Scorpios ve Nammos gibi mekanlardan çıkmıyor.

MARJİNALLİK DORUKTA!

Komşu'nun eğlence adası olarak bilinen Mikonos, sadece gece hayatıyla değil plaj partileriyle de marjinalliğin sınırlarını zorluyor. En son dünyaca ünlü model Gigi Hadid'in hırsızlığa uğradığı Mikonos'taki olaylardan Yunan polisi bile yaka silkmiş durumda...

ÖZGE GÜRCAN - TAKVİM ÖZEL