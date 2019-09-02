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  • 02.09.2019
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Genç oyuncu gönlünü 'a kaptırdı

Genç oyuncu , başarılı kariyerini aşkla perçinledi. Harvard’da okuyan Hakim, gönlünü kendi gibi ’de eğitim gören ’a kaptırdı...

Aşka hakim!

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski yıldızı Ece Hakim, 'de aşkı buldu. Üç yıl önce Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanan 21 yaşındaki genç oyuncu, gönlünü Ömercan Erol'a kaptırdı.

Hakim, yeni sevgilisiyle pozunu önceki gün paylaşıp ilişkisini ilan etti. Bu arada başarılı oyuncunun, aşkı da ünlü oyuncu gibi çok azimli... ABD'deki Tufts Üniversitesi'nde Ekonomi ve Psikoloji okuyan Erol, Ernst&Young şirketinde staj yapıyor.

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