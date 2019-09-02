ABD'de kurduğu yoğurt fabrikasıyla sayılı zenginler arasına giren Hamdi Ulukaya, bir kez daha gönülleri fethetti... Geçen ay Amerika'da 85 bin metrekarelik bir alana gıda laboratuvarı açan ve mültecilere iş veren Ulukaya, önceki gün Kolombiya'ya gitti. Burada kurduğu yardım vakfının çalışmalarını takip etti. Mültecilerle bir araya geldi. Onlarla birlikte yemek yedi...



GÖÇMENLERE YARDIM ELİ

Ulukaya, bulaşıkları da yıkayıp alçak gönüllülüğünü bir kez daha gösterdi.