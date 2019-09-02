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  • 02.09.2019
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Amerika’nın yoğurt kralı 'dan göçmenlere yardım eli

Amerika’nın yoğurt kralı , ’ya gitti. Göçmenlerle buluşup yemek yedi. Hepsinin derdini dinledi... Ulukaya, bulaşıkları da yıkayıp alçak gönüllülüğünü bir kez daha gösterdi.

Mayasında iyilik var!

ABD'de kurduğu yoğurt fabrikasıyla sayılı zenginler arasına giren Hamdi Ulukaya, bir kez daha gönülleri fethetti... Geçen ay Amerika'da 85 bin metrekarelik bir alana gıda laboratuvarı açan ve mültecilere iş veren Ulukaya, önceki gün 'ya gitti. Burada kurduğu yardım vakfının çalışmalarını takip etti. Mültecilerle bir araya geldi. Onlarla birlikte yemek yedi...


GÖÇMENLERE YARDIM ELİ
Ulukaya, bulaşıkları da yıkayıp alçak gönüllülüğünü bir kez daha gösterdi.

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