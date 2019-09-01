GÜZEL oyuncu Hande Erçel'le aşkını gözlerden uzak yaşayan Murat Dalkılıç, önceki akşam kural bozdu. Ünlü popçu, Poll Production organizasyonuyla Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Açıkhava'yı dolduran 5 bin kişiye müzik ziyafeti sunan popçunun gözü aşkından başkasını görmedi.

5 BİN KİŞİ AŞKA ŞAHİT

Dalkılıç, konser boyunca şarkılarını en ön sırada kendisini dinleyen aşkı Erçel'in gözlerinin içine bakarak söyledi. Ünlü sanatçı, Hande Erçel için yazdığı yeni şarkısı Müjgan'ı da sevgilisinin elini tutup seslendirdi. İkilinin bu romantik anları Açıkhava'yı dolduran binlerce Dalkılıç hayranından büyük alkış aldı.



Erçel'in ellerini tutup gözlerine bakarak şarkı söyleyen popçu, terleyince imdadına aşkı yetişti.

SEVGİLİYE MENDİL

Aşkının şarkılı jestiyle mest olan Hande Erçel ise sıcaktan terleyen popçuya bir ara oturduğu yerden mendil uzattı. Güzel oyuncunun bu düşünceli hareketi de kendisiyle ön sırada konseri izleyen ablası Gamze Erçel'in objektifine yansıdı.

Dalkılıç'ın şarkılarını aşkına bakarak söylemesi ise "Murat'tan Hande'ye serenat" dedirtti.



CARTEL SÜRPRİZİ

Murat Dalkılıç, Cartel grubunun efsane ismi Erci E ile düet yaptı. Dalkılıç, "Çok şanslıyım hayranı olduğum, tişörtlerini giydiğim grup ile aynı sahneyi paylaşıyorum" dedi.



Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de müstakbel eniştesini ön sıradan dinledi.