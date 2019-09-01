POP müziğinin güçlü seslerinden İrem Derici, 30 Ağustos'ta Zonguldak Alaplı'da sahne aldı. 'Yansın geceler' şarkısıyla sahneye çıkan sanatçı adeta geceleri yaktı!

FACİA TEĞET GEÇTİ!

Eğlenceli anların yaşandığı konserde Derici, seslendirdiği 10'uncu Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise korku dolu anlar yaşandı. Konser sırasında atılan havai fişeklerden biri, yol kenarındaki minibüse isabet edince yangın çıktı. Alevler, bir anda aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler söndürülürken herkes rahat bir nefes aldı. Konseri organize eden firmaya ait olan araçta başka havai fişeklerinin de bulunduğu ortaya çıktı.



Atılan havai fişeklerin isabet ettiği minibüs alev aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı.