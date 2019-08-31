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  • 31.08.2019
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'dan 'e eşsiz iltifat! "Hayatımda annemden sonra en önemli kadın..."

Önceki akşam ’da konser veren , eski eşini unutmadı. Popçu, “Hayatımda annemden sonraki en önemli kadın” diyerek ’e iltifat etti.



Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Biletlerin tükendiği konserde Sandal, açılışı "Aya Benzer" şarkısıyla yaptı.

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