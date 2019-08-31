Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Biletlerin tükendiği konserde Sandal, açılışı "Aya Benzer" şarkısıyla yaptı.
- Saklambaç
- 31.08.2019
- Gazete
Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'e eşsiz iltifat! "Hayatımda annemden sonra en önemli kadın..."
Önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser veren Mustafa Sandal, eski eşini unutmadı. Popçu, “Hayatımda annemden sonraki en önemli kadın” diyerek Emina Jahovic’e iltifat etti.
Müzik hayatındaki 25. yılını kutlayan Mustafa Sandal, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Biletlerin tükendiği konserde Sandal, açılışı "Aya Benzer" şarkısıyla yaptı.
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