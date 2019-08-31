Hedefi 12’den vurdu

Yaklaşık dört aydır sosyetik Alican Ulusoy'la aşk yaşayan Hande Subaşı, önceki gün atış talimindeydi. Ulusoy, güzel şarkıcı ve modele ders verdi.
Kısa sürede hedefi tam 12'den vurmayı başaran Hande Subaşı ise Ulusoy'la fotoğrafını paylaşıp başarısını aşkına borçlu olduğunu söyledi.
Kısa sürede hedefi tam 12'den vurmayı başaran Hande Subaşı ise Ulusoy'la fotoğrafını paylaşıp başarısını aşkına borçlu olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.