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  • 31.08.2019
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Hedefi 12’den vurdu

Yaklaşık dört aydır sosyetik 'la aşk yaşayan , önceki gün atış talimindeydi. Ulusoy, güzel şarkıcı ve modele ders verdi.Kısa sürede hedefi tam 12'den vurmayı başaran Hande Subaşı ise Ulusoy'la fotoğrafını paylaşıp başarısını aşkına borçlu olduğunu söyledi.

Hedefi 12’den vurdu
Yaklaşık dört aydır sosyetik Alican Ulusoy'la aşk yaşayan Hande Subaşı, önceki gün atış talimindeydi. Ulusoy, güzel şarkıcı ve modele ders verdi.

Kısa sürede hedefi tam 12'den vurmayı başaran ise Ulusoy'la fotoğrafını paylaşıp başarısını aşkına borçlu olduğunu söyledi.

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