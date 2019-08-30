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  • 30.08.2019
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Yazarımız ’ın acı günü!

Yazarımız , teyzesi ’i dün son yolculuğuna uğurladı. Başarılı menajeri bu acı gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı...

Aras’ın acı günü!

GAZETEMİZ yazarı ve ünlülerin iletişim danışmanı Özgür Aras'ın teyzesi Funda Cönger, kansere yenik düştü. Merhumenin dün Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazında Aras'ı dostları yalnız bırakmadı.

CÖNGER, namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Biz de TAKVİM Ailesi olarak Özgür Aras ile merhumenin oğlu Doğukan Cönger'e başsağlığı diliyoruz.



Cenaze namazına katılanlar arasında Deniz Seki de vardı.

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