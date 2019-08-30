ŞARKICI Ömür Gedik'in geçtiğimiz gün Twitter'da yaptığı "kısa şort" paylaşımına bir tepki de Ezgi Mola'dan geldi. Önceki gün kısa şortuyla Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Mola, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bu konuya girmek bile çok çirkin bence. Kimse; kimseyi ne giydiğiyle ya da neyi tercih ettiğiyle değerlendirmesin.

Herkes istediği hür iradesiyle özgür bir ülkede yaşıyorsa, yaşayabilir. Herkes kurallara uyup ahlaki değerleri unutmadan kendi özel hayatını istediği gibi yaşamalı. Bunlar kimseyi de ilgilendirmez. Bu, kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum. Çok çirkin bir şey." "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu, ayıp sınırını aşmış durumda" diyen Gedik ise dün herkesten özür diledi...

'KUSURA BAKMAYIN!'

Gedik, dün "Fikrimi dile getiriş biçimim doğru değildi. Zamanınızı aldım, kusura bakmayın" dedi.