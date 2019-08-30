Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 30.08.2019
  • Gazete

Kadının kadına şiddeti! 'dan ’e veryansın!

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen , şehir içinde kısa şortla gezenleri eleştiren ’e şöyle veryansın etti: ‘Herkes ahlaki değerleri unutmadan hayatını yaşayabilir’

Ezgi tepkisi

ŞARKICI 'in geçtiğimiz gün Twitter'da yaptığı "kısa şort" paylaşımına bir tepki de Ezgi Mola'dan geldi. Önceki gün kısa şortuyla Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Mola, konuyla ilgili şöyle dedi: "Bu konuya girmek bile çok çirkin bence. Kimse; kimseyi ne giydiğiyle ya da neyi tercih ettiğiyle değerlendirmesin.

Herkes istediği hür iradesiyle özgür bir ülkede yaşıyorsa, yaşayabilir. Herkes kurallara uyup ahlaki değerleri unutmadan kendi özel hayatını istediği gibi yaşamalı. Bunlar kimseyi de ilgilendirmez. Bu, kadının kadına yaptığı şiddetten nefret ediyorum. Çok çirkin bir şey." "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu, ayıp sınırını aşmış durumda" diyen Gedik ise dün herkesten özür diledi...

'KUSURA BAKMAYIN!'
Gedik, dün "Fikrimi dile getiriş biçimim doğru değildi. Zamanınızı aldım, kusura bakmayın" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKadının kadına şiddeti! Ezgi Mola'dan Ömür Gedik’e veryansın!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri