ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' fırtınası, bu kez Türkiye sınırları dışında esecek. Çekimleri Karadeniz'in eşsiz doğasında gerçekleşen dizi, yakın zamanda Romanya ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Birçok ülkede satışı gerçekleşen dizi için Romanya'nın özel bir durumu da var... Romanya, aslında dizinin yurtdışı satışı yapılan ilk ülke... Geçtiğimiz günlerde Rumen kanalının üst düzey yöneticileri ve Romanya basını, Sen Anlat Karadeniz setine ziyaret yaptı.

SINAV'LA RÖPORTAJ

Dizinin ilk üç bölümünü ülkelerinde ekrana gelmeden önce izleyen ekip, oyunculara hayran kaldı. 40 kişilik basın ordusu ve kanalın üst düzey yöneticileri oyuncularla fotoğraf çektirip yönetmen Osman Sınav ile de röportaj yaptı. Sınav, bu proje için herkesin büyük bir emek verdiğini anlattı.





Sınav, Rumen gazetecilere "İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için uğraştık ve sonucunu hep beraber gördük" dedi.



Önceki gün sette yabancı konuklarını ağırlayan dizi ekibi, yeni sezonla 4 Eylül Çarşamba akşamı seyircisiyle buluşacak.