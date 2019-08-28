GÜZEL şarkıcı Ayşe Hatun Önal'dan alkışlık hareket... İşadamı Erdoğan Uludağ ile ortak bir proje başlatan Önal, 22 öğrenciye burs verecek. Ünlü şarkıcı, önceki gün proje kapsamında City's AVM'de hayranlarıyla buluştu.

BURSİYERLERİ belirleyecek olan Önal, 11 kız ve 11 erkek öğrenciye yardım eli uzattıkları için mutlu olduğunu belirtti.