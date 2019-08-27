BAŞROLÜNDEKİ Alice Harikalar Diyarı'nda müzikali ile geçen sezon yoğun tempoda çalışan Serenay Sarıkaya, rahatı için kesenin ağzını açtı. Şubat'tan beri neredeyse her gün Zorlu PSM'de sahneye çıkan Sarıkaya, yorgun düşüp Mart'ta hastanelik olmuştu. Serenay Sarıkaya, yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için kolları sıvadı.

KENDİNE YATIRIM YAPTI

Güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin'le birlikteyken yaşadığı Bebek'teki evden Beşiktaş'a gidip gelmemek için Zorlu'da rezidans daire kiraladı.

Sarıkaya, Boğaz manzaralı 2 oda bir salon lüks dairenin aylık kirası için de 20 bin lirayı gözden çıkardı. Zorlu'daki evine taşınan oyuncu, yolda geçirdiği zamanları artık kendine ayırabilecek.



Sarıkaya, Kerem Bürsin'le birlikteyken yaşadığı Bebek'teki evi, Alice müzikalinin yoğun temposu yüzünden değiştirip Zorlu'ya taşındı.