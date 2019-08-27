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  • 27.08.2019
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rahatı için kesenin ağzını açtı!

, başrolündeki Alice Harikalar Diyarında müzikalinin yoğunluğuna çözüm buldu. Provalara gitmek için saatlerini yollarda geçiren güzel oyuncu, Zorlu’dan aylık 20 bin liraya rezidans daire kiralayıp evini işine taşımış oldu...

Harika çözüm

BAŞROLÜNDEKİ Alice Harikalar Diyarı'nda müzikali ile geçen sezon yoğun tempoda çalışan Serenay Sarıkaya, rahatı için kesenin ağzını açtı. Şubat'tan beri neredeyse her gün Zorlu PSM'de sahneye çıkan Sarıkaya, yorgun düşüp Mart'ta hastanelik olmuştu. , yeni sezonda aynı sorunu yaşamamak için kolları sıvadı.

KENDİNE YATIRIM YAPTI
Güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin'le birlikteyken yaşadığı Bebek'teki evden Beşiktaş'a gidip gelmemek için Zorlu'da rezidans daire kiraladı.

Sarıkaya, Boğaz manzaralı 2 oda bir salon lüks dairenin aylık kirası için de 20 bin lirayı gözden çıkardı. Zorlu'daki evine taşınan oyuncu, yolda geçirdiği zamanları artık kendine ayırabilecek.


Sarıkaya, Kerem Bürsin'le birlikteyken yaşadığı Bebek'teki evi, Alice müzikalinin yoğun temposu yüzünden değiştirip Zorlu'ya taşındı.

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