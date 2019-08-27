SERDAR Ortaç'la 5 yıllık evliliği bu ayın başında biten Chloe Loughnan, geçmişi tamamen sildi. İrlandalı model, boşandıktan sonra Ortaç soyadını Instagram'da kullanmayı sürdürmüştü.

CHLOE, dün ise Ortaç'ı sosyal medyadan kaldırdı. Boşanır boşanmaz ülkesine dönen Chloe, eski eşiyle takipleşmeye ise devam ediyor.



Ortaç, "Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim" diyerek olay yaratmıştı.