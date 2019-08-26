Sunduğu yarışma programı 'Güven Bana' ile beğeni toplayan Müge Anlı, önceki akşam yine iş başındaydı. Anlı, yarışmacı Seyit Demircan'ın aylardır küs olduğu eşiyle telefonda konuşup çifti barıştırdı.
Seyit, Anlı'ya defalarca kez teşekkür etti ve elini öptü.
Demircan, Anlı'nın elini böyle öptü.
Müge Anlı, bir ara gözyaşlarına boğuldu.
BAŞARISI KATLANIYOR
Defalarca 'Türkiye'nin En Güvenilir İsmi' seçilen Müge Anlı, başarısını 'Güven Bana' isimli bilgi yarışmasına taşıdı.
Seyit, Anlı'ya defalarca kez teşekkür etti ve elini öptü.
Demircan, Anlı'nın elini böyle öptü.
Müge Anlı, bir ara gözyaşlarına boğuldu.
BAŞARISI KATLANIYOR
Defalarca 'Türkiye'nin En Güvenilir İsmi' seçilen Müge Anlı, başarısını 'Güven Bana' isimli bilgi yarışmasına taşıdı.
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