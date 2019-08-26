sezondayayınlanacakdizisinin başrolüimajınaalıştı. Rolü için saçlarınıuzatan oyuncu, öncekigün saçlarını yarımtoplayıp böyle poz verdi.Son günlerdeyüzünden eleştirilende buesnada bir paylaşımyaptı. Güzel oyuncu,vehaliyle böyle selfie yaptı.