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  • 26.08.2019
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ile eşi 'den havalı pozlar

ile eşi , önceki gün sosyal medyada havalı paylaşımlara imza attı.

Poz kestiler
Yeni sezonda atv'de yayınlanacak 'Diriliş Osman' dizisinin başrolü Burak Özçivit, imajına alıştı. Rolü için saçlarını uzatan oyuncu, önceki gün saçlarını yarım toplayıp böyle poz verdi.



Son günlerde hamilelik kiloları yüzünden eleştirilen Fahriye Evcen de bu esnada bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, sıfır makyajlı ve bornozlu haliyle böyle selfie yaptı.

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