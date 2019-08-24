Asya Gashi peçesinin sırrı

isimlerin uğrak yeri olan Nişantaşı, önceki gün sürpriz bir ismi ağırladı. İlginç giyim tarzı ve altın kaplama peçesiyle Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ülkesinde 'Lady Gaga' olarak lanse edilen Asya Gashi, yardımcısıyla birlikte mağazaları gezerek tur attı.Gashi, ABD'li NBA yıldızı Tu Holloway ile aşk yaşıyor.Gashi'nin taktığı altın kaplama peçenin yaklaşık 10 bin dolar (57 bin TL) olduğu öğrenildi.