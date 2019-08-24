Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.08.2019
  • Gazete

Asya Gashi peçesinin sırrı

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Nişantaşı, önceki gün sürpriz bir ismi ağırladı. İlginç giyim tarzı ve altın kaplama peçesiyle Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Peçenin sırrı
Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Nişantaşı, önceki gün sürpriz bir ismi ağırladı. İlginç giyim tarzı ve altın kaplama peçesiyle Nişantaşı sokaklarında görüntülenen Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ülkesinde 'Lady Gaga' olarak lanse edilen Asya Gashi, yardımcısıyla birlikte mağazaları gezerek tur attı.



Gashi, ABD'li NBA yıldızı Tu Holloway ile aşk yaşıyor.



Gashi'nin taktığı altın kaplama peçenin yaklaşık 10 bin dolar (57 bin TL) olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAsya Gashi peçesinin sırrı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri