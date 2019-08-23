YAYINLANDIĞI ilk günden beri reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz", üçüncü sezonuna başlamaya gün sayıyor. 4 Eylül Çarşamba akşamı yayına girecek yeni bölümün ilk fragmanı da atv ekranlarında gösterilmeye başladı. atv'nin en sevilen dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in hayranları da dizinin başlamasını heyecanla bekliyor.



HAYRANLARI tarafından sevinçle karşılanan fragman kısa süre içerisinde sosyal medyada da hızla yayılmaya başladı.