MERHUM işadamı Mustafa Koç ile Caroline Hanım'ın kızlarından Esra, geçtiğimiz aylarda ABD'deki Brown Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Hemen iş aramaya başlayan Esra Koç, Temmuz'da Assouline Publishing isimli yayınevinde işe girdi.

Yıllık maaşı 80 bin dolar (yaklaşık 460 bin TL) olan Koç, burada proje müdürü olarak görev alacak.