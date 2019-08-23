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  • 23.08.2019
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ve 'un kızları Esra, yayınevinde işe girdi

ile merhum işadamı ’un kızları Esra, yıllık 80 bin dolar maaşla bir yayınevinde işe girdi

Başarının kitabını yazıyor

MERHUM işadamı Mustafa Koç ile Caroline Hanım'ın kızlarından Esra, geçtiğimiz aylarda ABD'deki Brown Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Hemen iş aramaya başlayan , Temmuz'da Assouline Publishing isimli yayınevinde işe girdi.

Yıllık maaşı 80 bin dolar (yaklaşık 460 bin TL) olan Koç, burada proje müdürü olarak görev alacak.

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