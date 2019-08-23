REYYAN ile Miran'ın aşkını anlatan Hercai'nin yeni sezon fragmanı, büyük ses getirdi. Melike Şahin'in seslendirdiği 'Sevmek Suçsa Suçluyum' şarkısı ile hazırlanan müthiş yeni sezon tanıtım fragmanındaki düğün sahnesi ve ardından başlayan kapkaranlık, Hercai'nin milyonlarca seyircisini iyice meraklandırdı...

DUYGUSAL BULUŞMA

Akın Akınözü, Mardin'deki sette Down Sendromlu bir hayranının olduğunu fark etti.

Hemen çekimi durduran ünlü oyuncu, hayranıyla fotoğraf çektirip sohbet etti.