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  • 23.08.2019
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'nin yeni sezon fragmanı büyük ses getirdi!

'nin 'Sevmek Suçsa Suçluyum' şarkısı ile hazırlanan müthiş yeni sezon tanıtım fragmanındaki düğün sahnesi ve ardından başlayan kapkaranlık, Hercai'nin milyonlarca seyircisini iyice meraklandırdı...

Hercai heyecanı

REYYAN ile Miran'ın aşkını anlatan 'nin yeni sezon fragmanı, büyük ses getirdi. Melike Şahin'in seslendirdiği 'Sevmek Suçsa Suçluyum' şarkısı ile hazırlanan müthiş yeni sezon tanıtım fragmanındaki düğün sahnesi ve ardından başlayan kapkaranlık, Hercai'nin milyonlarca seyircisini iyice meraklandırdı...

DUYGUSAL BULUŞMA
, 'deki sette Down Sendromlu bir hayranının olduğunu fark etti.

Hemen çekimi durduran ünlü oyuncu, hayranıyla fotoğraf çektirip sohbet etti.

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