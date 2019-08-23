HOLLYWOOD'UN gözde çiftlerinden George ve Amal Clooney, 2017 yılında ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Film dünyasının gözde bekarı George Clooney'nin evlenmesi bile büyük yankı uyandırırken, ikiz çocuk (Ella ve Alexander) babası olması hayranlarına ilginç gelmişti. Şimdi US Magazine'in haberine göre çift yine ikiz bebek bekliyor. Bir süredir tüp bebek tedavisi göre Amal Clooney'nin ikizlere hamile olduğu öğrenildi.



Life & Style dergisi, geçen ayki haberinde "George Clooney ve eşi, ailelerini genişletmeye karar verdi" diye yazmıştı.