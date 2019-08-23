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  • 23.08.2019
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George ve yine ikiz bebek bekliyor!

İkiz sahibi olan George ve , geniş aile olmaya karar verdi. Tüp bebek tedavisi gören Amal’ın ikizlere hamile olduğu öğrenildi…

Geniş aile

HOLLYWOOD'UN gözde çiftlerinden George ve , 2017 yılında ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Film dünyasının gözde bekarı 'nin evlenmesi bile büyük yankı uyandırırken, ikiz çocuk (Ella ve Alexander) babası olması hayranlarına ilginç gelmişti. Şimdi US Magazine'in haberine göre çift yine ikiz bebek bekliyor. Bir süredir tüp bebek tedavisi göre Amal Clooney'nin ikizlere hamile olduğu öğrenildi.


Life & Style dergisi, geçen ayki haberinde "George Clooney ve eşi, ailelerini genişletmeye karar verdi" diye yazmıştı.

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