Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Mardin'den çektikleri videoyla hayranlarına seslenen Şahin ile Akınözü'nün paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.