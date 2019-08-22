ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış, hayaline kavuştu. Başarılı oyuncu, Kapadokya'nın Uçhisar beldesinde Dream Spot (Rüya Noktası) adını verdiği mekanının açılışını önceki gün yaptı. 11 yıldır klarnet çalan Ünalmış, açılışta yaptığı klarnet şovuyla alkış aldı.
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