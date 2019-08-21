DÜNYACA ünlü kalem firması Faber Castell'in veliahtı Kont Charles Alexander von Faber-Castell ile evlenip 'kontes' unvanı alan Melissa Eliyeşil, Almanya'ya gelin gitti ama İstanbul aşkından vazgeçmedi. Şimdilerde ailesiyle İstanbul'da olan sosyetik güzel, dedikodulara göre Bebek'teki bir yalı için fiyat teklifi verdi. 900 metrekare ve 6 odalı eşsiz Boğaz manzaralı yalının 200 milyon liradan satışa çıktığını öğrenen Melissa Eliyeşil ve Alman eşi, iddiaya göre muhteşem ev için 20 milyon euro yani yaklaşık 126 milyon TL önerdi. Ev sahibi sosyetik çiftin teklif ettiği fiyatı kabul ederse Melissa Eliyeşil, Alman eşiyle yılın bir bölümünü Boğaz'ın kıyısındaki yalılarında geçirecek...



Melissa Eliyeşil, Kont Charles Alexander von Faber- Castell ile evlenip Almanya'ya gelin gittti.