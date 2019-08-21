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  • 21.08.2019
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Berk Suyabatmaz'dan tek kuruş istemiyor

Tek kuruş istemiyor

15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, anlaşmalı boşanacak. 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Ali OKTAY

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