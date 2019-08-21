15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, anlaşmalı boşanacak. 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.

Ali OKTAY