15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, anlaşmalı boşanacak. 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.
Ali OKTAY
15 aylık evliliklerini bitirmeye karar veren Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, anlaşmalı boşanacak. 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak olan ikiliden Esmersoy, eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.
Ali OKTAY
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