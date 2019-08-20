ATV'NİN fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarılı oyuncuları, 'Aman Reis Duymasın' filminin heyecanını yaşıyor. Ozan Akbaba, ve Mustafa Üstündağ gibi isimlerin yer aldığı ve kahkaha garantili film, 13 Aralık'ta vizyonda.



Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor.