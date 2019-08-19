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  • 19.08.2019
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Ünlü yıldız ile popçu pişti oldu

Dünyaca ünlü yıldız ile popçu , pişti oldu. Jenner ile Yener, birkaç gün arayla 3 bin 700 liralık Versace marka aynı büstiyeri giydi.

Yıldız piştisi

BAŞARILI popçu Hande Yener'in giyim zevki dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner ile aynı çıktı. Jenner, geçtiğimiz günlerde 22. yaş gününü kutlamak için gittiği İtalya'nın Capri Adası'nda giydiği Versace kombiniyle çok konuşulmuştu.

'ın yaklaşık 11 bin liralık eteği ile büstiyeri çok beğenildi. Ünlü popçu Hande Yener de geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kemer ilçesinde verdiği konserde Jenner'ın büstiyerinin aynısını giydi. Bu yıldızlı pişti gözden kaçmadı.

Yener, 3 bin 700 liralık Versace marka büstiyeriyle şıklığını gözler önüne serdi. Şarkılarıyla hayranlarına eğlenceli anlar yaşatan popçu, şık tarzıyla da gözlere hitap etti.

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