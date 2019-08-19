POPÇU Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliği geçen hafta biten Chloe Loughnan, boşanma sonrası alışverişte ortaya çıktı.
İrlandalı model, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Chloe, gün boyu annesiyle mağazaları gezip stres attı.
GENÇ model, boşanma sonrası İrlanda'dan İstanbul'a gelen annesiyle önümüzdeki günlerde de memleketine gideceğini söyledi. 27 yaşındaki Loughnan'ın annesiyle moral bulmasına ise "Chloe'ye ana terapi" yorumu yaptırdı.
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