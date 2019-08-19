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  • 19.08.2019
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Nusret 'ya damga vurdu! maçında sahaya çıktı...

Tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret, soluğu ’da aldı. ’e şans dileyen ünlü etçi futbolcularla da fotoğraf çektirmeyi unutmadı.

Şans getirdi

ÜNLÜ etçi Nusret Gökçe, saltbea hareketi ve yatırımlarıyla dünya çapındı tanındı. Daha önce 'i Şampiyonlar Ligi finalinde 'ya desteklemeye giden Nusret, önceki gün de soluğu İspanya'da aldı.

Real Madrid'e başarılar dileyen Nusret, futbolcularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Sahaya inerek maç öncesinde ısınan futbolculara sarılan ünlü etçiyi taraftarlar 'tuzlama' hareketiyle karşıladı.


Marcelo

Real Madrid'in Celta Vigo'yu deplasmanda 3-1 mağlup etmesi üzerine 'Nusret, Madrid'e şans getirdi' yorumları yapıldı.


Ünlü etçi, Real Madrid'in eski oyuncusu Carlos'la da bir araya geldi.

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