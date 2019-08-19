ÜNLÜ etçi Nusret Gökçe, saltbea hareketi ve yatırımlarıyla dünya çapındı tanındı. Daha önce Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi finalinde Ukrayna'ya desteklemeye giden Nusret, önceki gün de soluğu İspanya'da aldı.

Real Madrid'e yeni sezonda başarılar dileyen Nusret, futbolcularla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Sahaya inerek maç öncesinde ısınan futbolculara sarılan ünlü etçiyi taraftarlar 'tuzlama' hareketiyle karşıladı.



Marcelo

Real Madrid'in Celta Vigo'yu deplasmanda 3-1 mağlup etmesi üzerine 'Nusret, Madrid'e şans getirdi' yorumları yapıldı.



Ünlü etçi, Real Madrid'in eski oyuncusu Carlos'la da bir araya geldi.