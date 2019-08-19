SON dönemde doğum kiloları nedeniyle haksız eleştirilere maruz kalan Fahriye Evcen'den kendini bilmezlere ders niteliğinde bir paylaşım geldi. Kendi gibi oyuncu eşi Burak Özçivit'le oğulları Karan'ı Nisan'da kucağına alan Evcen, fazla kiloları yüzünden eleştirilince "Her anne ve kadın güzeldir" açıklamasını yapmıştı.

ÖNCELİĞİ OĞLU KARAN...

Hayranlarının mesajlarıyla destek verdiği güzel oyuncu, önceki akşamki paylaşımıyla da oğlu Karan'dan başka hiçbir şeyin umrunda olmadığını kanıtladı. Dört aylık oğlunu emziren ve bu süreçte fiziğini değil, bebeğinin sağlığını düşünen Evcen, önceki akşam da Karan'ı uyuturken ayaklarını videoya çekip paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Beni sorarsanız bulutların üzerindeyim" notu düşüp eleştirilere en güzel yanıtı verdi.



Oğlu için setlere ara veren Evcen, Karan'ın bakımıyla bizzat kendi ilgileniyor.



Burak Özçivit de "Fahriye, her haliyle güzel" diyerek eşine destek vermişti.