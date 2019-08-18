günlerde sessizsedasızgelenile aşkıEge'de aşka geldi. Ülkemizehayran kalandündoğa yürüyüşüne çıktı.Ege'ye tepeden bakan ünlü çift,47 yaşındakiprenses, evlilik hazırlığında olduğubinlerce beğeni alankareye şu notu düştü:Ve o anları sevdiğiniz insanlarlapaylaşmak kutsaldır.Burası beslendiğinve evinde gibi hissettiğin bir yer.İkilinin aşk dolupaylaşımları beğeni rekoru kırdı.Bodrum'da evlenecekleri konuşulan ünlü çift, gündüz romantik pozlar verdi; akşam da ocakbaşında ziyafet çekti.