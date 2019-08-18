Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Bodrum'a gelen Norveç Prensesi Martha Louise ile aşkı Shaman Durek Verrett, Ege'de aşka geldi. Ülkemize hayran kalan Louise ile dünyaca ünlü şifacı sevgilisi, dün Bodrum sırtlarında doğa yürüyüşüne çıktı. Ege'ye tepeden bakan ünlü çift, burada romantik anlar yaşadı. 47 yaşındaki prenses, evlilik hazırlığında olduğu ünlü şifacıyla aşk dolu bakışmalarını da sosyal medyada paylaştı. Prenses Louise, binlerce beğeni alan kareye şu notu düştü:
GEZEGENDEKİ EN SEVDİĞİ YER
"Bazı akşamlar, sadece büyülüdür. Ve o anları sevdiğiniz insanlarla paylaşmak kutsaldır. Sonsuz aşkım, gezegendeki en çok sevdiğin yere beni getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Burası beslendiğin ve evinde gibi hissettiğin bir yer. Ayrıca nefes kesici güzellikte... Kalbim keyifle şarkı söylemeye başlıyor. Bu duyguyu ailemle ve arkadaşlarımla paylaşmak isterim." İkilinin aşk dolu paylaşımları beğeni rekoru kırdı.
Bodrum'da evlenecekleri konuşulan ünlü çift, gündüz romantik pozlar verdi; akşam da ocakbaşında ziyafet çekti.
GEZEGENDEKİ EN SEVDİĞİ YER
"Bazı akşamlar, sadece büyülüdür. Ve o anları sevdiğiniz insanlarla paylaşmak kutsaldır. Sonsuz aşkım, gezegendeki en çok sevdiğin yere beni getirdiğin için sana çok teşekkür ederim. Burası beslendiğin ve evinde gibi hissettiğin bir yer. Ayrıca nefes kesici güzellikte... Kalbim keyifle şarkı söylemeye başlıyor. Bu duyguyu ailemle ve arkadaşlarımla paylaşmak isterim." İkilinin aşk dolu paylaşımları beğeni rekoru kırdı.
Bodrum'da evlenecekleri konuşulan ünlü çift, gündüz romantik pozlar verdi; akşam da ocakbaşında ziyafet çekti.
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