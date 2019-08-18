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  • 18.08.2019
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'tan şapka şov

'la yaşadığı olaylı ayrılık sonrası soluğu 'da alan , sosyal medyada renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 30 yaşındaki Sütşurup, önceki gün deniz kenarında şapkalarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Şapka şov
Mustafa Sandal'la yaşadığı olaylı ayrılık sonrası soluğu Bodrum'da alan Melis Sütşurup, sosyal medyada renkli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 30 yaşındaki Sütşurup, önceki gün deniz kenarında şapkalarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Bir çocuk annesi Sütşurup, stiliyle beğeni topladı.



Stiliyle dikkat çekmeyi başaran Melis Sütşurup, şapkalarıyla tarzını yine konuşturdu.

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