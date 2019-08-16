YILIN yorgunluğunu atmak için soluğu Bodrum'da alan vatandaşın keyfi, sorumsuz tatilciler yüzünden kaçtı. Geçtiğimiz günlerde TAKVİM objektifine yansıyan Bodrum koylarındaki jet ski terörüne şimdi de sürat tekneleri eklendi. Tatilcilerin kıyıda yüzdüğü bölgede sorumsuzca jet ski kullananlar, vatandaşın canını hiçe saymıştı.



Sosyetik Hande Acar, Bodrum koylarına demirli teknesinden sık sık denize giriyor.

FACİAYA DAVETİYE...

Önceki gün teknesini Bardakçı Koyu'na demirleyen bir tatilci de koyda hızla ilerleyen sürat teknesini sosyal medyada ifşa etti. "Koyda hız denemesi yapanlar" notuyla paylaşılan bu kare sosyal medyada tepki çekti.



Pınar Altuğ da ailesiyle şu sıralar Bodrum koyundaki teknesinde tatil yapıyor.

Faciaya davetiye çıkaran bu tehlikeli eğlenceye geçtiğimiz günlerde oyuncu Gökhan Arsoy da başvurmuştu. Arsoy, Akvaryum Koyu'nda 8 metrelik teknesiyle sürat yaparken kıyıdan 15 metre açıkta yüzen bir kadına çarpıp yaralanmasına neden olmuştu.



Koyda hız yapan tekne sahibi, denize girenlerin canını hiçe saydı.



Denizde yüzenlerin arasında jet ski kullananlar da koylarda terör estiriyor.

Ebru AVCI