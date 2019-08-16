Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.08.2019
  • Gazete

’nin oğlu dalgalarla boğuşup sörf yaptı!

’nin oğlu , uslanmaz çıktı. Geçen yıl motor sında ölümden dönen Erkaya, aksiyon tutkusu uğruna önceki gün de Riva’da metrelerce yükseklikteki dalgalarla boğuşup sörf yaptı...

Ölümle dalga geçti

SOSYETİK fotoğrafçı Bennu Gerede'nin büyük oğlu Dilan Erkaya, adrenalin tutkusu uğruna hayatını hiçe saydı. Geçtiğimiz yıl Bali'de yaptığı motor sıyla ölümden dönen 19 yaşındaki genç adam, önceki gün de sörf merakı yüzünden azgın dalgalara kafa tuttu.

TEHLiKELİ EĞLENCE
Riva'da sörf yapan Erkaya, bu anları Instagram'da paylaşıp ağızları açıkta bıraktı. İnsan boyunu aşan dalgaların arasında sörf yaparak hayatını tehlikeye atan genç adam, bir yandan da havalı pozlar verdi. Ölümle adeta dalga geçen 'nın tehlikeli paylaşımları takipçilerini telaşlandırdı.

USLANMAZ DİLAN!
Bali'deki motor kazasında aşil tendonundan sakatlanıp iki operasyon geçiren genç adamın uslanmaz tavrı, "Dilan, aksiyon tutkusuyla ölüme bile meydan okuyor. Ama bu kadarı da fazla" dedirtti. Bu arada Erkaya, Ocak'ta da hortum felaketinin yaşandığı 'da da sörf yapıp canını tehlikeye atmıştı.

HAYATINI HİÇE SAYIYOR
ERKAYA, tehlikeli eğlencesiyle yürekleri ağızlara getirdi. Genç adam, geçtiğimiz aylarda da İstanbul trafiğinde araçların arasında patenle kayıp tepki çekmişti

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBennu Gerede’nin oğlu Dilan Erkaya dalgalarla boğuşup sörf yaptı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri