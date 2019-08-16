İŞADAMI Süleyman Orakçıoğlu'nun eşi Ahu Orakçıoğlu, önceki gün Bodrum'da ilginç bir manzarayla karşılaştı. Ahu Hanım, aracıyla giderken önündeki motosikleti görünce şaştı kaldı.

SOSYETİK güzel motosikletle kapı taşıyan adamı hayretler içinde izledi. Orakçıoğlu, daha sonra bu trajikomik anı telefonuna kaydedip Instagram'da paylaştı, Genç kadın videoya da "Taşımacılıkta son nokta" notu düşüp güldürdü.



Orakçıoğlu'nun paylaştığı videodaki motosikletle kapı taşıyan adam 'Pes!' dedirtti.