BAKLAVA, lokum, Türk kahvesi ve Kürt böreği gibi Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini kendine mal eden uyanık Yunan işletmeciler, yine mutfağımıza göz dikti! Milli lezzetlerimizi çalan ya da taklit eden mekanlar, şimdi de lokmamızı satmaya başladı.

Yunanistan'ın yeni Mikonos'u olarak bilinen Paros Adası'ndaki bir işletme, lokma satarak köşeyi döndü. İşletme ayrıca, lokmayı son dönemde Türkiye'de satıldığı gibi; çikolatalı ya da kremalı olarak sunmaya başladı. Lezzet güzel olunca satışlar patladı. Bölgede tatil yapan bir Türk ise tatlımızı 'kendi lezzetleriymiş' gibi satan bu yeri, sosyal medyada ifşaladı...

KAPIDA KUYRUK...

LOKMAMIZI keşfeden işletme, paraya para demiyor. Dükkanın önünde her daim kuyruk oluşuyor.

İddiaya göre mekan, lokma makinesini de Türkiye'den aldı.